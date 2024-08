Campo da calcio di via Milanesi. Lavori per 800mila euro

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore all’edilizia sportiva, Lorenzo Loré, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del campo di calcio di via Gaetano Milanesi, per 800mila euro. A seguito di indagini effettuate, è emerso che l’impianto sportivo necessita della sostituzione del manto in erba artificiale e di altre opere di completamento, tra le quali una nuova area di parcheggio. Per la realizzazione dell’intervento sarà acceso un mutuo presso l’Istituto per il Credito Sportivo, in relazione al bando ’Sport Missione Comune 2024: l’impianto ha un gran numero di utenti.