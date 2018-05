Siena, 13 maggio 2018 - Una coppia senese ha vinto il Campionato italiano di tango e per questo andrà ai Mondiali in Argentina per rappresentare l'Italia. I vincitori sono Giulia Del Porro e Riccardo Pagni che hanno superato la concorrenza di oltre 50 coppie in gara, dopo tre giorni di competizioni che si sono svolte a Palermo e che erano preliminari alle competizioni europee e mondiali.

La coppia parteciperà di diritto alla finale del Campionato europeo di tango che si svolgerà in luglio a Cervia (Ravenna) e, in ogni caso, volerà di diritto alla semifinale mondiale in programma nella capitale del tango, a Buenos Aires, il prossimo agosto. Giulia Del Porro e Riccardo Pagni sono maestri della scuola Tango Siena e da anni collaborano attivamente con l'Aita (Accademia internazionale di tango argentino).

Hanno già partecipato nel 2014 e 2017 al Campionato della città di Buenos Aires, raggiungendo le semifinali. Sono stati anche Campioni metropolitani di Toscana e Umbria nel 2016 per le tre categorie tango open (professionisti), vale e milonga. Sono rientrati in Italia l'aprile scorso dopo aver trascorso tre mesi nella patria del tango per studiare assieme alla compagnia di tango ballet 'El Cxuce', diretta dai maestri argentini Vanesa Villalba e Facundo Pi¤ero. Adesso torneranno in Argentina per i campionati mondiali ed approfondire gli studi.