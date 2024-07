Camion bloccato: caos. Autopalio da incubo

Un mezzo che si guasta e si ferma ostacolando il traffico è spiacevole ovunque: quando succede su una strada già piena di problemi come l’Autopalio fa alzare un coro di "basta!". Come è successo giovedì scorso nei pressi di Colle sud, dove la corsia per Siena è rimasta a lungo deviata per l’impasse di un camion bloccato da un guasto al motore, sollevando le ire solo apparentemente fuori misura di decine di automobilisti, già provati dalla serie di cantieri e deviazioni.

Ai quali nelle ultime ore se ne è aggiunto un altro, suscitando anche reazioni politiche: "Senza preavvisi o spiegazioni, anche per quanto riguarda la durata – denuncia il gruppo consiliare ‘Per Monteriggioni’ – è stato chiuso l’ingresso di Monteriggioni in direzione Siena ed è stato istituito un doppio senso di marcia nella carreggiata opposta, con quanto ne consegue non solo per la scorrevolezza della circolazione, ma anche per la sicurezza e il rischio di incidenti, oltre a un sicuro aggravio di traffico sulla statale Cassia". Non puntano il dito solo sull’azienda delle strade, Raffaella Senesi, Luca Passalacqua e Massimo Bencini: nel mirino dei tre consiglieri di opposizione finiscono anche l’amministrazione provinciale ed i sindaci: "Il tutto avviene nel silenzio di Anas e nel disinteresse della Provincia, dei Comuni – attaccano – In particolare dei sindaci che, ora che sono passate le elezioni, sono passati da ‘prendere il voto’ a ‘prendere il volo’. Per la provincia di Siena, l’Autopalio è l’unica possibilità di collegamento con la rete autostradale ed ha bisogno di un ammodernamento radicale e definitivo".