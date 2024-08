"Calici di stelle", festa ma niente bottiglie di vetro

Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo e, ovviamente, non mancano gli eventi sul territorio in una data che viene celebrata in compagnia guardando il cielo stellato e, magari, con un brindisi beneaugurante. In Valdichiana l’appuntamento storico e con maggiore partecipazione è quello di "Calici di Stelle a Montepulciano", organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione con il Comune ma anche grazie a tante altre realtà attive sul territorio. Le degustazioni (Vino Nobile e Rosso di Montepulciano in primis), ovviamente, saranno al centro della serata e articolate in tre proposte: quella classica, e quindi itinerante, tra i banchi di assaggio fra le vie del centro storico; le degustazioni guidate nella Terrazza di Vicolo del Leone e del Loggiato della Canonica di San Biagio, con tanto di eccellenze del territorio da assaporare, e poi le rinomate cene nelle otto contrade di Montepulciano che faranno conoscere l’enogastronomia locale in attesa della settimana del Bravìo delle Botti. Una novità dell’edizione 2024 è il gelato al Vino Nobile di Montepulciano che si potrà provare nello stand dedicato in Via Ricci. Si prevede, come sempre, tanta gente, sia dai paesi limitrofi che da parte dei turisti per un centro storico che sarà a festa e con tante proposte. Da sottolineare che dalle ore 18 del 10 agosto alle ore 2 dell’11 agosto, sarà in vigore l’ordinanza del sindaco che vieta nelle vie, piazze, strade ed aree pubbliche, la detenzione di bottiglie di vetro fatta eccezione per quelle custodite in appositi contenitori di cartone rigido sigillato e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

L.S.