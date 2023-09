Cade mentre lava i vetri E’ salvo per miracolo

Un uomo stava lavando i vetri dello splendido resort delle Terme di San Giovanni, una struttura che fa dell’ordine e della pulizia la ’cifra’ dell’accoglienza. E che si affaccia sul meraviglioso panorama delle crete senesi, vicino alle piscine con un parco da favola. Per ragioni che si devono ancora accertare – l’inchiesta è nelle mani dei carabinieri, intervenuti sul posto – l’addetto di una ditta con sede a Siena, 29 anni, di origini pakistane, è volato di sotto accidentalmente facendo un volo di diversi metri. Quattro, forse addirittura cinque. Ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso delle Scotte dalla Misericordia di Rapolano in codice 3. L’addetto alle pulizie è salvo per miracolo. Nonostante le sospette fratture, vista l’altezza da cui è andato giù, non sarebbe in pericolo di vita anche se i medici devono terminare l’iter degli accertamenti.

Una mattina come tante, quella al resort. Non erano ancora le 11 quando si è verificato l’infortunio. Sembra che l’addetto dell’azienda di pulizie che fornisce servizi per il settore alberghiero ed è conosciuta per la serietà stesse pulendo i vetri ma nella parte interna del resort quando è volato di sotto. Grande lo spavento di tutti gli operatori presenti che sono accorsi ad aiutarlo chiamando il 118. Era cosciente quando i sanitari gli hanno prestato le prime cure trasferendolo d’urgenza al policlinico. Sul posto, come detto, i carabinieri per accertamenti ma anche i tecnici dell’Asl del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro che dovranno verificare il rispetto da parte dell’azienda e dell’operaio delle regole di salvaguardia. Più tardi il sospiro di sollievo: il 29enne era fuori pericolo.

La.Valde.