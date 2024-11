Cacciucco Day da Alcide. Premio a Giulio Gambassi per la sua ’Terra di Siena’

Il premio a un marchio locale di qualità nel settore della norcineria è collegato a un progetto benefico per una associazione che si occupa di cura e di istruzione per i bambini del Kenya. Avverrà il 22 novembre, a Poggibonsi a partire dalle 20, per il Cacciucco Day del ristorante Alcide. Il riconoscimento sarà consegnato a Giulio Gambassi (nella foto) della salumeria Terra di Siena, nel centro storico di Poggibonsi, continuatore di una tradizione che affonda le sue radici nella Valdelsa di fine Ottocento. Fu infatti Lorenzo Nidiaci, bisnonno di Giulio Gambassi, ad aprire il primo spazio per la vendita nel cuore antico di Poggibonsi, divenendo pure, come si narra, fornitore della famiglia reale dei Savoia. "Il laboratorio Gambassi rappresenta un’eccellenza sul territorio – ha spiegato Roberta Ancillotti, Ad di Hotel Ristorante Alcide – e con Giulio vogliamo ringraziare anche il figlio Filippo, impegnato nell’export. Abbiamo molti artigiani del comparto alimentare: un patrimonio da preservare e valorizzare". Oggi Terra di Siena esporta in vari Paesi, Giappone, Canada e Nuova Zelanda. Ha aperto uno stabilimento negli Stati Uniti, in Virginia: produzione di prosciutti con suini del posto, ma con metodi di lavorazione tipici del nostro circondario. Una tranche del ricavato sarà devoluta all’organizzazione di volontariato "Insieme per donare un sorriso" di Graziella Moni. Un ente che in Africa ha costruito case e scuole. Adesso ristruttura e sostiene un istituto del Kenya che rischiava di essere chiuso. I bambini sono 250 e mangiano a scuola gratis. Un medico li visita una volta al mese. Nell’occasione sarà predisposto un mercatino di prodotti solidali proprio del Kenya. Ospite d’onore del Cacciucco Day, il ristorante Donati di Castiglione della Pescaia. Matteo Donati è considerato uno dei pochi custodi della ricetta autentica. I partecipanti potranno gustare le specialità di Alcide, firmate dallo chef Loris Parigi. Protagonisti illustri artigiani dolciari: Sergio Dondoli, gelatiere, proporrà una crema gelato che sarà servita con il panettone al babà di Opera Waiting, laboratorio poggibonsese pluripremiato. "Per garantire la piacevolezza della serata - concludono gli organizzatori - il numero di posti è stato limitato a 80". Necessario prenotare: +39 0577 937501, Int. 2 - WhatsApp: +39 375 5627553, [email protected].

Paolo Bartalini