Caccia al rifiuto con 21 squadre In trecento ripuliscono i boschi "Trovati frigoriferi e televisioni"

Viviamo in uno dei territori più belli del mondo ma c’è chi, spesso e volentieri, sembra proprio dimenticarsene. Perché poi basta anche solo una volta per fare dei danni che sono uno sfregio alla natura e al futuro delle prossime generazioni. Bottiglie, pneumatici, oggetti ingombranti, sacchetti colmi di sporcizia, di tutto e di più. Questo il "bottino", non certo misero, raccolto nel corso della giornata ecologica di "Caccia al rifiuto", iniziativa nata per ripulire il più possibile i nostri boschi e che ha visto protagonista la scorsa domenica l’Atc 8 Siena Sud che abbraccia 17 comuni. In ciascuno di questi (a Montepulciano l’iniziativa si svolgerà il 30 aprile e al Vivo d’Orcia è stata anticipata il 22) sono stati organizzati gruppi di cacciatori che sono intervenuti per eliminare situazioni di degrado e di sporcizia che stonano con la flora e la fauna che caratterizzano questi polmoni verdi. La caccia al rifiuto era aperta a tutti coloro che volevano dare una mano per dire "no" ad un inquinamento che non trova una minima ragione logica. Ma solo maleducazione e scarso senso civico. Per il secondo anno l’Atc Siena Sud 8 si è messa in moto con le squadre di caccia al cinghiale in prima fila in quanto conoscono molto bene il bosco. "Abbiamo trovato veramente tantissimi rifiuti - spiega Franco Cassioli, presidente Atc Siena 8 Sud - dai frigoriferi fino ai televisori, per non parlare delle numerose bottiglie di vetro e plastica raccolte lungo la strada. Hanno partecipato in tutto ventuno squadre con almeno trecento cacciatori e volontari che si sono mobilitati. Il materiale è stato messo nei punti di raccolta e abbiamo provveduto ad effettuare la raccolta differenziata. I cacciatori sono dalla parte della natura e con iniziative come questa dimostrano di essere le migliori sentinelle dell’ambiente". Non è mancata la partecipazione anche dei giovani con un’anima "green", tutti i partecipanti alla "caccia al rifiuto" meritano un applauso. Il raggio di azione dell’Atc 8 Siena Sud abbraccia i territori di Abbadia San Salvatore, Asciano, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.

Luca Stefanucci