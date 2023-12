Buonconvento, tragico fuoristrada. Muore operaio agricolo 42enne

Il destino lo aspettava al varco su una strada che conosceva bene e che con la chiusura del ponte sull’Ombrone faceva tutti i giorni per andare al lavoro. Claudio la Tella, 42 anni, sposato, con due figlie, ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri schiantandosi con la sua auto contro un pino sulla strada di Piana, nel comune di Buonconvento. L’uomo, operaio agricolo in un’azienda a qualche chilometro dal luogo in cui è avvenuto il tragico incidente, stava percorrendo come tante altre volte questa strada comunale alla guida della sua Peugeot.

In quel momento stava piovendo, la carreggiata è ridotta, ma niente lasciava presagire quello che da lì a pochi secondi è accaduto. All’improvviso, per cause in corso di accertamento, sul lungo rettilineo prima del bivio per Bibbiano, Claudio ha perso il controllo dell’auto, che ha centrato in pieno un grosso pino. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al giovane operaio agricolo. Nel violentissimo urto alcuni pezzi del motore sono schizzati a cento metri di distanza. Nel giro di pochi minuti sono arrivati il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino, la polizia municipale di Buonconvento, la polizia provinciale. Per Claudio la Tella, purtroppo, non c’era più niente da fare. Trattandosi di una strada molto stretta, e da quando è inagibile per lavori il ponte della Casanova anche particolarmente transitata, si sono formate da subito lunghe file.

In attesa dell’arrivo del magistrato, la strada è stata chiusa e il traffico dirottato su un’altra strada secondaria con disagi facilmente immaginabili. Poca cosa, tuttavia, rispetto al dramma che si è consumato su questa strada in aperta campagna circondata da casolari e verde. La situazione, dal punto di vista della viabilità, è tornata alla normalità soltanto nella tarda serata.

La notizia del dramma ha fatto in un lampo il giro del paese, destando profonda commozione. Claudio la Tella, originario di Messina, ma da tanti anni ormai residente a Buonconvento, era una figura conosciuta, come del resto la moglie, dipendente di un’impresa di pulizie. "Esprimo alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità. Le siamo vicini in questo momento particolarmente triste". Queste le parole del sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti, appena saputo dell’incidente che ha strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici Claudio la Tella, l’ennesima vittima della strada.