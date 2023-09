Buonconvento Piscina, gara deserta Slitta la riapertura dell’impianto

Slitta la riapertura della piscina comunale di Buonconvento, chiusa ormai da 8 anni. La gara di appalto per la gestione della struttura è andata deserta e quindi regna di nuovo l’incertezza sul futuro dell’impianto. La piscina comunale di Buonconvento serve un bacino d’utenza piuttosto ampio, che abbraccia tutto il circondario. Ed è per questo che, oltre alla Regione e al Comune di Buonconvento, alle spese per gli interventi che si erano resi necessari hanno contribuito anche i Comuni di Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia e Monteroni d’Arbia. Una sinergia che ha dato i risultati sperati: reperire i fondi per la manutenzione e l’adeguamento dell’impianto. I lavori di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza, costati 540 mila euro, sono finiti da un bel pezzo, ma non si trovano soggetti interessati alla gestione della piscina E per il territorio questa non è certo una bella notizia.