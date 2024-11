’Bulls on Parade’: "Chiusi in un garage per un nuovo rock"

Tanta carne al fuoco per gli scatenati e conosciuti Bulls on Parade, uno dei gruppi "a new level" di punta del nostro territorio. Li avevamo lasciati nella serata come apertura ai mitici New Trolls, dove generazioni così lontane si sono alternate sul palcoscenico. Un bel modo per farsi ascoltare anche da un altro pubblico. Ricordiamo poi che sono stati fra i protagonisti lo scorso dicembre al Teatro dei Rozzi della prima edizione del contest "E ti vengo a cercare 2023 Siena Music Contest", organizzato dall’Associazione Arturo Pratelli e che ha offerto a gruppi e solisti, non solo del territorio, di presentare ad un folto pubblico un brano originale e di essere giudicati da una giuria di qualità, composta da docenti di scuole di musica e di musicisti professionisti. Un appassionante contest che si svolgerà anche quest’anno sempre in dicembre. Ma torniamo ai Bulls On Parade e sentiamo cose bolle in pentola, partendo da un’estate che, abbiamo notato, è stata ricca di eventi per questo gruppo: e quindi ascoltiamo le novità: "Abbiamo intanto passato un’estate abbastanza movimentata – ci dicono all’unisono – per vie di molte date in Toscana che ci hanno reso più maturi e coscienti delle nostre doti. Siamo tornati in sala registrazione per concludere qualche progetto e delimitare finalmente del nostro primo capitolo". Allora parliamo dell’imminente 2025: "Ci auspichiamo possa essere quello del lancio definitivo per tutto quello che abbiamo seminato. Il lavoro che abbiamo fatto negli anni passati e che continueremo a fare sappiamo che è quello giusto per ottenere il migliore risultato. Nel 2025 verranno alla luce dei brani già registrati in un nuovo studio, dove abbiamo creato un sound nuovo per gli standard attuali".

Evoluzione del repertorio? "La nostra musica – proseguono i Bulls On Parade – è sempre in continua evoluzione, proponendo suoni e passaggi sempre più moderni. Vorremmo portare il suono rock in avanti e mai all’indietro, per questo ci siamo chiusi in un garage ed abbiamo lavorato a lungo affinché tutto respirasse aria nuova, nuove influenze ed un nuovo inizio rock ‘n roll!". "Appuntamento a gennaio sui nostri canali social, Bulls On Parade official, quando annunceremo date importanti dove tutti potrete seguirci!".

Massimo Biliorsi