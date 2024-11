’Bulli ed eroi’, maratona di cortometraggi

Due giorni di eventi per la settima edizione di ‘Bulli ed Eroi’, festival internazionale del film per ragazzi della Val di Chiana Senese, con la partecipazione di Val d’Orcia, Val di Chiana e Val Tiberina. Mentre le dodici giurie lavorano per valutare i lungometraggi e la giurie tecniche, dopo due scremature di cortometraggi, opere di teatro danza, videoclip e sceneggiature, si accingono a prepararsi alla maratona dei corti, tre eventi speciali caratterizzano le giornate conclusive. Oggi alle 14 in collaborazione con Legambiente ritrovo all’Hotel Apogeo per una ‘ri-connessione’ con la natura e alle 21 evento speciale con la proiezione del film ‘Io sono il sole’ di Ilaria Gambardelli. A seguire letture di Renza Cangiano e Angelo Pelagalli e premiazione a Barbara Scoppa per le interpretazioni femminili. Domani al palazzo del Capitano di Montepulciano dalle 10 alle 16, il convegno ‘Da Pinocchio a Pinocchio 4.0’, dove si parla di costumi, mutamenti e nuove tecnologie. Tanti ospiti, moderano Paola Dei e Marco Amabile. "L’uso fatto negli anni delle tecnologie – affermano gli organizzatori – ha evidenziato problemi, aumento dell’aggressività e dei disturbi d’ansia, violenza, isolamento. Con la storia di Pinocchio intendiamo indicare il percorso per affrontare tutti questi temi".