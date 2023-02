Blitz dei vandali in via dei Fusari, deturpata targa commemorativa

Polizia e Municipale indagano sulla scritta apparsa nella targa che ricorda un momento storico nella nostra città, la nascita della Democrazia cristiana a Siena dopo la Liberazione nel 1944. Qualcuno ha disegnato una ’A’ cerchiata, di colore nero, sull’epigrafe posta a fianco del portone del civico 44 di via dei Fusari, a due passi da piazza del Duomo. Un palazzo di proprietà dell’istituto sostentamento clero dove hanno sede la ’Libertas’ e uno studio professionale. Un atto vandalico, l’ennesimo compiuto nella nostra città, che è stato segnalato alle autorità. E che, visto il delicato momento a livello nazionale, induce a non sottovalutare alcun gesto. Anche se magari, come pensa chi vive nella zona, sono stati solo eccessi di ragazzi.

Duplice la segnalazione giunta alle forze dell’ordine. Il titolare della libreria catechistica che si trova accanto al civico 44 si è rivolto alla questura, mentre il presidente della ’Libertas’ Mario Mensini ha contattato la segreteria del sindaco.

Sul posto sono arrivati sia gli uomini della digos che la polizia municipale. Il simbolo è stato fotografato e verranno svolti accertamenti anche se in via dei Fusari non ci sono telecamere che possono aiutare ad individuare la mano autrice della scritta. "Probabilmente l’hanno fatta nella notte fra mercoledì e giovedì. O, magari, nel pomeriggio perché qui non passa più nessuno", spiegano i proprietari del negozio. Al massimo comunque è lì da un paio di giorni.

"Un segno di cui non comprendo i motivi. Certo non è rivolto alla ’Libertas’, che si trova qui dal 1996. Sembra piuttosto alludere – osserva il presidente Mario Mensini – ai valori che stanno alla base della nostra Costituzione. Questa targa è stata apposta nel 1984 da Carlo Rosa, allora segretario amministrativo della Dc, con una cerimonia pubblica". ’In questa sede amica dell’Azione cattolica – c’è scritto – il 3 luglio 1944 in Siena liberata si tenne la prima assemblea della democrazia cristiana senese’.

La.Valde.