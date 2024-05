Biotecnopolo "Resta una totale l’incertezza"

Nuove polemiche sul Biotecnopolo, nonostante nell’ultimo Consiglio comunale il sindaco Nicoletta Fabio avesse risposto all’interrogazione del Pd e Progetto Siena sul tavolo ad hoc preannunciato dall’amministrazione. Il consigliere Dem Alessandro Masi (foto) afferma: "Nella risposta è emerso che l’annunciato nuovo statuto del Biotecnopolo per adesso è solo una bozza informale non divulgabile, che ha bisogno ancora delle procedure di legge per diventare definitivo. Quindi, nessuna novità positiva dopo il taglio di 135 milioni di euro annunciato dal Mef per questi due progetti". E ancora: "La situazione rimane incerta e insoddisfacente: nessun nuovo Statuto – rimarca Masi –, nessun regolamento o piano operativo, né dei bandi per assumere il personale, né scelte sugli aspetti logistici e immobiliari, né avvio concreto di attività di ricerca. E nemmeno un fronte istituzionale del Comune con la Provincia e la Regione per confrontarsi con il Governo e chiedere certezze". Il consigliere continua: "Abbiamo raccomandato al sindaco di non accompagnare misure o tentazioni di riduzione dei progetti e nemmeno di rassegnarsi a una marginalità del Comune, visto che Siena è un distretto affermato delle scienze della vita. Occorre tempismo e forte determinazione – e la conclusione –, per la partenza di questi due progetti, che contribuiranno ad alzare il livello nazionale e internazionale del nostro distretto".