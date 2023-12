Biotecnopolo. Invitati al cda sindaco e rettore

Il Comune e l’Università degli Studi di Siena saranno presenti al prossimo consiglio di amministrazione della Fondazione Biotecnopolo. Nell’occasione saranno illustrate le future attività scientifiche e gestionali del progetto. L’invito è stato rivolto al sindaco Nicoletta Fabio e al rettore Roberto Di Pietra a seguito della lettera da loro inviata al presidente

Montorsi il 14 novembre, con la quale chiedevano al cda di riunirsi pubblicamente nella sala delle lupe di Palazzo pubblico. Il presidente

Montorsi ha ritenuto opportuno, prima di accogliere la richiesta di un incontro aperto a tutta la cittadinanza, coinvolgere sindaco e rettore nella prossima riunione del cda della Fondazione per rappresentare in maniera puntuale i tempi in cui il progetto si svilupperà e le potenziali ricadute sul territorio. "Un primo momento di confronto che anticiperà l’incontro pubblico con tutti gli attori potenzialmente interessati al progetto e la cittadinanza – ha detto il sindaco Fabio –, teniamo alta l’attenzione sul tema e sui possibili sviluppi futuri". Un ringraziamento a Montorsi e al cda è arrivato anche dal rettore Roberto Di Pietra.

Giovedì 7, intanto, si riunirà in seduta straordinaria il consiglio comunale sulla mozione dei consiglieri Pd, Progetto Siena, Polis, Castagnini sindaco, Siena sostenibile, Per Siena, gruppo misto ’in merito al centro nazionale antipandemico e sul futuro delle scienze della vita’. Al termine, i lavori del consiglio comunale proseguiranno per la trattazione del normale ordine del giorno.