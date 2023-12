Biotecnopolo in Consiglio comunale

E’ stato convocato per giovedì 7 dicembre, alle 9, il consiglio comunale di Siena, all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria sulla mozione dei consiglieri dei gruppi Partito Democratico, Progetto Siena, Polis, Castagnini Sindaco, Per Siena, Gruppo Misto, Siena Sostenibile, in merito al centro nazionale antipandemico e sul futuro delle scienze della vita.

Al termine, i lavori del Consiglio Comunale proseguiranno per la trattazione dell’ordine del giorno che prevede tre proposte di delibere di consiglio. La prima riguarda la ’ratifica variazioni al bilancio di previsione 20222024 adottate in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del Tuel con deliberazioni della giunta comunale del 16 novembre 2023 e del 23 novembre 2023’; la seconda riguarda il ’riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio’; la terza il ’programma triennale lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023, sesta variazione all’approvazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale del3 0 dicembre 2023’. Poi spazio alle interrogazioni.