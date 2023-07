Biblioteche all'aperto, un'iniziativa promossa dal Comune di Monteroni d'Arbia

Monteroni d’Arbia a favore della lettura e delle biblioteche all’aperto. Un’iniziativa promossa dal Comune nelle aree verdi della Gora, Ponte a Tressa, Ville di Corsano, Lucignano e Ponte d’Arbia con l’installazione di ’casette’ dove sarà possibile, gratuitamente e per tutti, prendere un libro da leggere e riportarlo una volta finito oppure portarne un altro per scambiarlo con altri lettori. A prendersi cura delle casette per incentivare la lettura e il loro corretto utilizzo saranno alcuni volontari.

Poche e semplici regole da tenere a mente: come, per esempio, riportare nella casetta il libro letto oppure portarne uno in cambio. I libri messi a disposizione devono poi essere in buono stato di conservazione e sono escluse enciclopedie e testi scolastici. Il sindaco Gabriele Berni ha spiegato che "il progetto delle biblioteche all’aperto fa parte di un investimento più ampio per migliorare i parchi pubblici presenti sul nostro territorio, che porterà, nei prossimi mesi, al completo allestimento del nuovo parco della Sansedoni e alla manutenzione e sostituzione, dove necessario, di arredi e attrezzature deteriorati, fra cui cestini, panchine, tavoli, panche e giochi".