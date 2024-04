Beko, summit a Roma, ma solo con i sindacati

Tavoli che vanno e tavoli che vengono. Se quello sul Biotecnopolo è stato rinviato dall’amministrazione comunale a data da destinarsi, quello sull’ex Whirlpool (oggi Beko Europe) è stato convocato per martedì 30 aprile dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Non sarà tuttavia presente la nuova proprietà: l’invito infatti riguarda solo le organizzazioni sindacali e arriva dopo il recente confronto con i vertici di Beko Europe avvenuto al ministero. Accolta dunque solo in parte la richiesta, avanzata da Regione e Comune di Siena in una lettera congiunta, che sollecitava il tavolo a Roma alla presenza della multinazionale. Il piano industriale e il futuro dello stabilimento di viale Toselli restano quindi ancora un’incognita.