Beko, oggi sciopero e assemblee

Quattro ore di sciopero per ogni turno, due in aperture e due in chiusura, con due assemblee davanti ai cancelli dello stabilimento in viale Toselli: dalle 5,55 alle 7,55 e dalle 13,15 alle 15,15. Oggi i lavoratori di Beko si asterranno dal lavoro per parte della giornata e si confronteranno su quanto emerso al tavolo ministeriale: nessun piano industriale, il timore paventano dai sindacati e non solo che nel novero delle possibilità figuri ora anche la chiusura del polo senese. Dopo tanta cassa integrazione, una mazzata per i 299 lavoratori che già vivono una situazione molto difficile. Mercoledì 20 nuovo tavolo per cercare di capire le reali intenzioni della multinazionale.