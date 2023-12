Battesimo da tutto esaurito per la nuova Conad

Pienone era previsto e pienone è stato. In tanti ieri, un po’ per curiosità un po’ per qualche offerta accattivante, hanno fatto tappa al nuovo supermercato aperto dalla Conad a Fontebecci, di fianco al centro medico L’Arca. Troppo presto per valutare compiutamente le conseguenze sulla viabilità, considerata la straordinarietà del giorno di apertura, ma di certo ancora si dovrà lavorare per completare la riorganizzazione e messa a sistema della zona, come previsto al momento del varo dell’operazione.

In particolare dalla rotonda dovrà partire la bretella per collegarsi alla strada fiume, in modo da snellire il traffico in arrivo da nord che dovrebbe indirizzarsi almeno in parte su via Giovanni Paolo II. Se ne parlerà nelle prossime settimane e mesi, intanto c’è la novità di un nuovo punto vendita in uno snodo cruciale della viabilità cittadina. I numeri dell’operazione: 1500 metri quadri di superficie di vendita, cinquanta addetti, cinque casse tradizionali, quattro self e sei torri di pagamento. Sul fronte dell’offerta, Conad annuncia "un vasto assortimento di prodotti del territorio senese e toscano con oltre cinquecento referenze, anche in esclusiva, di qualità e certificate, sempre disponibili e con possibilità di prenotazione".

"Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo punto vendita di Siena per rispondere sempre meglio alle richieste emergenti della clientela – dichiarano i soci Conad Nord Ovest Fiorella Bianchi, Federico Melai, Antonella Marchi, Duccio Carapelli e Antonio Delle Donne –. Un supermercato incentrato sul forte legame con il territorio, grazie a un assortimento che celebra le tipicità locali e alla presenza della nostra cucina centralizzata che rifornisce di prodotti della tradizione senese tutti e quattro i punti vendita Conad della nostra società Siena Store".

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20,30 e la domenica dalle 8,30 alle 20.