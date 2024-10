Bando per richiedere il contributo mensile, ecco chi può fare domanda

Sostegno alla vita indipendente. Da oggi al via le domande per richiedere i contributi. Stanziati oltre 1 milione e mezzo di euro in tre anni, il bando e la modulistica sul sito www.sds-senese.it Oltre 1 milione e mezzo di euro, su base triennale, sono le risorse a disposizione della Zona Senese per il progetto della SdS Senese Sostegno alla Vita indipendente, approvato da Regione Toscana e finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Per i cittadini del nostro territorio si tratta di un aiuto concreto che ha l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità e limitazione dell’autonomia la possibilità di autodeterminarsi, su base di uguaglianza con gli altri, definendo in maniera autonoma il proprio progetto di vita. Da oggi - data di pubblicazione dell’Avviso Progetti di sostegno alla vita indipendente e inclusione nella società a valere sul PR FSE 2021-2027 sul sito ww.sds-senese.it sezione Bandi - sarà possibile presentare la domanda per richiedere l’attivazione del progetto di vita indipendente in linea con gli obiettivi indicati all’articolo 4 dello stesso Avviso. Possono presentare domanda per i contributi le persone con disabilità che abbiano i seguenti requisiti: età superiore a 18 anni; certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92; residenza in uno dei Comuni della Società della Salute/ Zona Distretto Senese (Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille). Il bando e la modulistica sono consultabili, a partire dal 14 ottobre, al link http://www.sds-senese.it/index.php/bandi. I progetti di vita indipendente prevedono l’attivazione di un contributo mensile da 800 a 2000 euro per le spese di personale (assistente personale e/o fisioterapista) e per le attività di trasporto mirate a favorire processi di mobilità.