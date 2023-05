Balli e canti al Tartarugone "Il mio programma non è affatto uguale al suo"

L’ultimo giorno di campagna elettorale, diventa più caldo. Anna Ferretti, candidata del centrosinistra, sollecita Nicoletta Fabio a dare spiegazioni su quanto detto durante l’ultimo confronto organizzato dalla CNA con La Nazione. "Probabilmente negli ultimi tempi diciamo che con il personale si è un po’ giocato a livello elettorale, o con un obiettivo elettorale", queste le parole della Fabio che hannor provocato la reazione di Anna Ferretti e i post dell’ex sindaco Bruno Valentini. "Chiedo alla candidata del centrodestra di chiarire il senso delle sue parole e circoscrivere il perimetro di queste affermazioni – ha detto la candidata del centrosinistra -. Lette così, potrebbero perfino sembrare una notizia di reato".

Chiudendo la campagna elettorale, nella festa-concerto sotto il Tartarugone di Piazza del Mercato ieri sera, Anna Ferretti è tornata sull’argomento: "Nicoletta ha dato una risposta molto generica che non riguarda le parole al dibattito che, se fossero vere, sarebbero estremamente pesanti; perché ci sarebbero state scorrettezze a livello assunzionale e delle pressioni elettorali sul personale". La serata è trascorsa in un clima di festa per i sostenitori della Ferretti. Dopo aver ballato e cantato al Tartarugone si sono dati appuntamento al circolo Arci della Coroncina per una cena a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione in Emilia-Romagna. La candidata a sindaco ha lanciato un ultimo appello al voto. "Non è vero che il programma della Fabio ed il mio sono uguali. Sono profondamente diversi. Il mio è un programma che apre la città, che la vuole capoluogo e punto di riferimento per gli altri Comuni e per tutte le attività – ha detto Ferretti -. Il programma della Fabio è in continuità rispetto a quanto fatto dall’amministrazione De Mossi, cui appartengono moltissimi dei suoi eletti. Faccio un ultimo appello a ragionare con la propria testa, a guardare i programmi, ad andare a votare perché questo è un voto importante per Siena".

Eleonora Rosi