Avi.Coop (Gruppo Amadori) chiude la sede di Monteriggioni e licenzia 200 persone

Monteriggioni (Siena), 13 giugno 2024 – La società Avi.Coop del gruppo Amadori ha comunicato alla Regione Toscana la chiusura del sito di Monteriggioni ( Siena) e il licenziamento di 200 lavoratori.

Lo rendono noto i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Siena annunciando per il 20 giugno uno sciopero e un presidio davanti alla sede Amadori di Cesena. La comunicazione, prosegue una nota, c'è stata «dopo un pomeriggio di confronto serrato e la richiesta di mezza giornata di tempo da parte dell'azienda per valutare le richieste delle organizzazioni sindacali», «una scelta gravissima vista la disponibilità messa in campo dalle istituzioni - Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Monteriggioni - di supportare un percorso di riconversione del sito produttivo e la disponibilità delle maestranze a rivedere la propria attività lavorativa. All'azienda era stato chiesto solo di mantenere i livelli occupazionali attuali e quelli salariali a piena produzione per il tempo necessario ad individuare un percorso di riqualificazione del quale si sarebbero fatte carico le istituzioni regionali e locali tutte». L'80% del personale «è avventizio» e «non avrà neppure accesso a forme di sostegno al reddito se non la disoccupazione agricola che comunque non potrà essere riscossa prima del 2025»