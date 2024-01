Autotrasportatori di merci. Addetto a vendita di vino

1 AUTOTRASPORTATORE/ICE – Azienda di Monteriggioni cerca autotrasportatore merci con patente C oppure E ed in possesso di cqc per trasporto e consegna delle merci, alimentari e non, nei punti vendita o tra i poli logistici, compilazione e controllo documenti di servizio, verifica dello stato del carico. Contratto a tempo determinato trasformabile. Contattare [email protected] o 0873/346129.

1 ADDETTO ALLA VENDITA VINO – Azienda di Castelnuovo cerca addetto a wine tours e degustazioni con esperienza, patente B e auto, conoscenze informatiche (pacchetto office), buona conoscenza dell’inglese. Contratto a tempo determinato (stagionale, inquadramento agricolo) con orario full time [email protected].

1 OPERARI AGRICOLI – Azienda di Asciano cerca operai addetti all’allevamento di ovini con esperienza per pulizie delle stalle anche con mezzi agricoli, mungitura degli ovini e alimentazione. Richiesta esperienza, conoscenza lingua italiana, patente B e auto. Contratto a tempo determinato (1 anno) full time ca turnazione. Info. Sillerio Grande 320/9741776 [email protected].