Autopalio, chiusure notturne per manutenzione

Siena-Firenze: per "attività tecniche e di manutenzione programmata" dalle 21 di domani alle 6 di martedì chiusa la carreggiata in direzione Firenze tra Badesse e Monteriggioni; tra lunedì 10 e martedì 11, sempre 21-6, chiusa la carreggiata in direzione Firenze tra San Casciano sud e San Casciano nord; nella notte di lunedì 17 chiusa la carreggiata in direzione Siena tra San Casciano nord e San Casciano sud; nella notte di martedì 18 chiusa la carreggiata in direzione Siena con chiusura svincolo Impruneta.

Sulla Cassia, per rilievi tecnici sarà chiusa la galleria Torrenieri, dalle 22 di domani alle 6 di martedì. Traffico deviato sulla viabilità alternativa.

Sulla A1, dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì 5 chiusa la stazione di Chiusi-Chianciano Terme, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.