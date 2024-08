Auto si ribalta, pauroso incidente. Bimba di tre anni estratta dalle lamiere

Murlo (Siena), 29 agosto 2024 – Pauroso incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 33, in località Torri di Crevole, nel Comune di Murlo. Intorno alle 16 una vettura alimentata a gas metano, per cause ancora da accertare, si è ribaltata.

Grande paura perché all’interno dell’abitacolo, oltre a due adulti, era rimasta incastrata una bambina di 3 anni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Siena, che ha estratto i tre feriti dalle lamiere. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.