Attenzione alle ceneri di stufe e camini gettate nei cassonetti

Nei mesi invernali aumentano in modo esponenziale gli incendi di cassonetti dovuti, nella stragrande maggioranza dei casi, alla presenza di ceneri non ancora spente gettate sbadatamente dai cittadini. A segnalare il pericolo è Sei Toscana: un problema di non poco conto che spesso causa gravi danni non soltanto alle attrezzature adibite alla raccolta, ma anche agli automezzi che raccolgono i rifiuti e, in alcuni casi, alle auto parcheggiate in prossimità dei contenitori o alle abitazioni. Bastano pochissimi accorgimenti, scrive Sei Toscana: prima di gettare le ceneri nel cassonetto è necessario verificare che queste siano completamente spente; è consigliabile raccogliere le ceneri in un contenitore metallico e aspettare qualche giorno prima di gettarle nel cassonetto; e gettare acqua sopra le ceneri raccolte. Sei Toscana invita i cittadini a prestare la massima attenzione.