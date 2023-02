Ateneo, la mappa delle residenze Agli studenti mancano 650 posti

La città campus non può prescindere dai servizi agli studenti, la capacità e qualità dell’ospitare sono ingredienti fondamentali dell’attrattività di una città che ruota attorno a due atenei. Questa la premessa dalla quale il rettore Roberto Di Pietra ha lanciato il suo grido di allarme sulla carenza di alloggi e la difficoltà degli affitti. Necessità per la quale l’Università ha pubblicato un bando per la ricerca di immobili da convertire ad alloggi per studenti.

In realtà l’attuale mancanza di alloggi è legata da una parte al caro affitti e alla mancata messa a disposizione di alloggi privati; dall’altra ai lavori di manutenzione alle residenze universitarie avviati dall’Azienda Dsu. In questi trovano alloggio, a prezzi bassi, studenti fuorisede scelti con criteri di merito o economici su base Isee: sono 1.384 i posti letto nelle residenze, non tutti al momento sono disponibili.

Ecco la mappa dell’ospitalità universitaria, nelle 10 residenze del Dsu, 8 nel comune di Siena e 2 a Monteriggioni, a Uopini e alla Tognazza. Nella casa dello studente De Nicola a San Miniato, dove ci sono lavori in corso, risultano assegnati 50 posti su 376; nella residenza Mattioli ci sono 98 posti letto, tutti assegnati; nella residenza Bandini in viale Sardegna, 100 i posti assegnati su 100 presenti; a San Marco sono 25 i posti assegnati su 50; alla residenza Piccolomini assegnati 62 posti su 62 disponibili; in via delle Sperandie ci sono 137 posti, al completo; nella residenza Peppino Impastato di Uopini sono assegnati 230 posti su 230; nella vicina casa dello studente alla Tognazza, per lavori in corso, sono solo 25 i posti letto occupati sui 113. Ci sono poi due residenze al momento chiuse: quella di via XXIV Maggio, che riaprirà nel giro di qualche settimana con 25 posti occupati su 155; e quella di via Fontebranda, con 63 posti letto, chiusa in attesa dei lavori che inizieranno a marzo e dovrebbero concludersi entro l’anno.

Sono al momento occupati 727 posti letto su 1.384. A fronte di lavori di adeguamento inderogabili, il Dsu ha cercato di individuare alcune sistemazioni sostitutive in alloggi esterni del mercato privato, per cui sono state attivate convenzioni, ovvero con contributo affitti: sono 136 gli studenti collocati su Siena.

In contemporanea c’è lo scorrimento delle graduatorie di assegnazione degli alloggi e dei contributi: la richiesta ‘effettiva’ per l’anno accademico in corso, di alloggi assegnati ai partecipanti ai bandi del Dsu, è di circa 1.033 posti letto. La disponibilità originaria delle residenze universitarie è di certo maggiore (1.384 posti) della richiesta effettiva (1.033), ma, al netto delle strutture chiuse per lavori, il gap è di almeno 500 posti, solo in parte (136) coperto con contributi degli affitti.

Paola Tomassoni