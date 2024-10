Asfaltature, piano comunale fino al 2028

Un milione e mezzo di euro per cinque anni, fino al 2028, per la manutenzione delle strade cittadine. È lo stanziamento previsto dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune per i lavori di asfaltatura delle strade della città. Si inizia, per il 2024, con la prima parte dei lavori di riqualificazione e pavimentazione in alcune strade cittadine, come da delibera approvata dalla giunta su proposta dell’assessore Massimo Bianchini. "Una particolare attenzione – commenta l’assessore Bianchini – alle strade cittadine, per garantire massima sicurezza ai cittadini e turisti, e decoro urbano. Si inaugura un nuovo metodo di lavoro con una programmazione pluriennale per dare continuità alla manutenzione, con un investimento rilevante non solo per il 2024, ma fino al 2028. Interverremo progressivamente su tutta la possibile rete stradale cittadina".

Nel primo elenco di strade, oggetto di intervento saranno via Piccolomini (tratto tra porta Romana e via Folcacchieri), via dei Gazzani, via Campansi, strada Vico Alto, via Neri, via Consorti, via Fiorentina (tratto tra via Sclavo e via Settano), via Sclavo (tratto tra piazzale Rosselli e rotatoria), via Don Minzoni (tratto tra porta Camollia e incrocio con via Bixio).

La scelta delle asfaltature, segnala la nota dell’amministrazione, viene effettuata attraverso alcuni parametri: quella delle criticità maggiori e quella della mobilità, cercando cioè di evitare che siano interessate due strade contigue nel medesimo momento o che una zona risulti particolarmente congestionata (anche per la presenza di istituti scolastici). "È stata effettuata dai tecnici del Comune un’attenta analisi – spiega ancora Bianchini – dei cedimenti delle sedi stradali e interverremo attraverso tecniche aggiornate, anche a seconda delle diverse situazioni, in modo da recuperare e risanare le strade cittadine, cercando di garantire una buona durata nel tempo. Ringrazio gli uffici comunali per il grande lavoro che questo intervento comporterà, e per l’impegno che hanno già dimostrato nelle fasi di analisi preliminari".

Da sottolineare che l’investimento pluriennale non comprende alcuni lavori già realizzati o in corso di realizzazione come strada Massetana, Scacciapensieri, via Verdi, e viale Mazzini, progetti che riguardano non solo le asfaltature, ma anche sostituzione di alberi e quant’altro. Per altri cantieri, come via Mentana, il Comune annuncia di aver già pronto il progetto, ma è in attesa degli interventi di Acquedotto del Fiora per procedere. Per quanto riguarda il progetto dell’asfaltatura di viale Toselli, si attende l‘apertura della via alternativa in via Maestri del Lavoro già nel programma triennale del lavori pubblici 2024/2026, "per evitare elevate criticità nella mobilità cittadina".