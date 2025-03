"Asfaltatura in via Mentana. Sicurezza in via Custoza"

I lavori di asfaltatura in via Mentana e via Custoza a Siena sono stati oggetto dell’interrogazione di Lorenza Bondi e Marco Falorni (Forza Italia-Udc-Nuovo Psi). L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, ha annunciato: "Per via Mentana abbiamo inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 i ‘lavori di ripristino di tratti stradali, per un importo di 410mila euro, finanziato con mutuo. Il progetto si prefigge l’obiettivo di recuperare e riqualificare gli spazi, da anni degradati, dell’intera arteria stradale con il fine di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza. E’ stato richiesto ad Acquedotto del Fiora Spa di procedere con ulteriori verifiche e di programmare la sostituzione del tratto di tubazione deteriorato al fine di non vanificare i futuri interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali che l’amministrazione ha messo in programma". Invece per via Custoza "al momento non vi è un progetto dedicato, ma la messa in sicurezza, ove necessaria, rientra comunque nelle lavorazioni ordinarie del servizio Manutenzione verde strade e sottosuolo – ha concluso Bianchini –, che provvederà ad effettuare le verifiche e le eventuali lavorazioni".