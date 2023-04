Arrivano i big dei partiti Duelli a distanza: Urso e Salvini per Fabio, Schlein per Ferretti

Con il via ufficiale alla campagna elettorale, arrivano anche i leader nazionali a sostenere i candidati in corsa. Sabato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, sempre sabato la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, lunedì il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. Una tripletta che arriva praticamente in contemporanea con la consegna ufficiale delle liste elettorali.

Si inizia sabato mattina alle 10 all’auditorium della Cna, per l’iniziativa elettorale promossa dalla candidata del centrodestra Nicoletta Fabio, alla quale sono stati invitati i rappresentanti delle categorie economiche e dei sindacati. Sarà presente Adolfo Urso, esponente di punta di Fratelli d’Italia, ministro delle Imprese. Si parlerà ovviamente anche delle più recenti crisi aziendali senesi, Whirlpool e Pay Care.

Poco più tardi, alle 11.30, la neo segretaria nazionale Pd Elly Schlein sarà a Siena in una tappa del tour elettorale nelle città toscane chiamate al voto tra un mese. L’iniziativa a sostegno della candidatura di Anna Ferretti si terrà alle 11.30 al circolo Sant’Andrea.

Lunedì invece tornerà a Siena Matteo Salvini, le cui due uscite nella campagna elettorale del 2018 (in piazza Salimbeni e piazza Indipendenza) furono considerate in qualche modo decisive per spingere Luigi De Mossi alla vittoria. Questa volta le sponde sono diverse, quasi speculari, perché Salvini sarà a sostegno di Nicoletta Fabio.

Non sono previsti interventi in centro: il ministro delle Infrastrutture sarà alle 16 di fronte a un simbolo dei lavori incompiuti in terra di Siena, i piloni della nuova Cassia mai realizzata a Isola d’Arbia. Qui Salvini incontrerà anche la stampa.

Più tardi, alle 17, sarò nella sede della Lega in viale Sardegna, per un incontro con militanti e simpatizzanti. Ma nessun passaggio in centro per il leader leghista.

L’antipasto, queste tre visite, di una campagna elettorale che diventerà via via sempre più intensa e che vedrà l’arrivo in città - nel caso dei partiti - anche degli sponenti nazionali a supportare la corsa dei propri candidati.

È stato intanto montato anche il palco in piazza Salimbeni, perché è vero che la propaganda elettorale viaggia ormai molto sulle reti digitali e in particolare sui canali social, ma il contatto diretto con le persone continua a essere un veicolo imprescindibile.

