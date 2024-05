Arianna Meloni in visita. Incontro alle terme

Arianna Meloni in visita alle terme di Chianciano e poi incontro con i candidati sindaco della Valdichiana. La giornata di ieri ha visto la responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia scendere in campo su invito dei deputati Letizia Giorgianni, Francesco Michelotti, Fabrizio Rossi. La visita alle terme di Chianciano è stata guidata dal direttore generale dell’azienda Mauro della Lena e ha avuto un focus sui progetti di sviluppo dell’azienda, ovviamente era presente anche Andrea Marchetti in qualità di candidato sindaco.

La visita pone un faro sull’azienda identitaria della cittadina e ha avuto anche il significato richiamare l’attenzione del maggiore partito italiano sui temi cari al settore termale italiano. La visita si è svolta a porte chiuse. Domani in videoconferenza interverrà sul tema il ministro della salute Orazio Schillaci, medico, rettore dell’ateneo di Tor Vergata dal 2019. L’appuntamento è in programma all’Hotel Sole alle 15 per una giornata promossa, questa volta, dalla lista civica Punto e a capo e dedicata alla presentazione delle scelte programmatiche amministrative che la lista si impegna a portare avanti.

Sul piatto un progetto innovativo dedicato all’Hun benessere termale 5.0. All’appuntamento interverrà Aurelio Crudeli direttore di Federterme, Maria Antonietta Princivalle ceo di European medical tourism, Vincenzo Izzo docente di accoglienza turistica e Giampiero Cozzi Lepri medico termale specialista in idrologia medica. Fra gli interventi programmati anche quello della designer Melissa Mercanti che presenterà l’idea progetto ’Fiumi di luce’.