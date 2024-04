Aree verdi, il nuovo piano. Quattro milioni in tre anni

Quasi quattro milioni e mezzo di euro per la manutenzione delle aree verdi nel triennio 2025-27. È quanto destinato dalla giunta al progetto del ’Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico, delle banchine stradali e delle scarpate adiacenti le strade comunali di competenza’, articolato in più lotti funzionali. "Da un lato – si legge nella nota stampa – la prospettiva è di poter intervenire, attraverso l’impiego di più operatori del settore, in modo preciso e capillare su tutto il territorio comunale, soprattutto nei periodi di massima crescita del verde; dall’altro, sarà possibile aprire il mercato anche a realtà più piccole che operano nel settore manutentivo del verde".

Il territorio comunale è stato suddiviso in cinque lotti, per programmare gli sfalci delle aree verdi, la manutenzione dei marciapiedi e delle zone sensibili del centro storico, i controlli e la corretta gestione del patrimonio arboreo.

Un ulteriore lotto, il sesto, riguarda la manutenzione delle banchine stradali di strade di competenza comunale che, pur ricomprendendo anche operazioni e attività di sfalcio del verde, necessita di una tipologia di mezzi diversa dai precedenti lotti e anche di diverse mansioni e composizioni delle squadre. Il settimo lotto riguarda le aree verdi di pertinenze scolastiche, con la necessità di concentrare gli interventi in alcuni periodi dell’anno.

"In questa suddivisione dei lotti – si legge nella nota stampa – si è cercato di non frammentare eccessivamente il territorio comunale, in modo da garantire una continuità delle operazioni di manutenzione all’interno di aree limitrofe e similari, consentendo, inoltre, un controllo puntuale e scrupoloso da parte dei tecnici dell’amministrazione. L’appalto attuale è in scadenza a maggio. È intenzione dell’amministrazione, si annuncia, garantire il servizio fino all’individuazione dei nuovi aggiudicatari, attraverso la proroga tecnica degli attuali affidamenti".