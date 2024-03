Area fuori Porta Pispini. Rinviati i lavori sulla rete elettrica

Il Comune si è attivato per il rinvio di alcuni lavori nell’area fuori Porta Pispini che avrebbero portato all’interruzione della rete elettrica per diverse ore, impedendo, di fatto, a diversi esercizi commerciali di svolgere la loro attività. E’ stato l’assessore al commercio Vanna Giunti ad interloquire con il gestore che sarebbe dovuto intervenire proprio nel periodo pre-pasquale e ottenere un rinvio di alcuni giorni. "Interrompere l’attività nel periodo pre-pasquale – spiega Vanna Giunti –, solitamente quello in cui gli acquisti sono più intensi, avrebbe provocato un danno agli esercenti e anche disagio ai cittadini e ai residenti, costretti magari a rivolgersi a esercizi più lontani e non a quelli abitualmente frequentati. Appurato che si trattasse di lavori non così urgenti, abbiamo chiesto e trovato disponibilità per il rinvio del cantiere che interesserà la zona nel periodo successivo alla Pasqua".