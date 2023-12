Aquila e Selva, nuovi capitani. Gotti del Drago verso la conferma

di Laura Valdesi

SIENA

Aquila, Drago e Selva, tre Contrade alle urne questo fine settimana. In più domattina s’insedieranno i dirigenti già eletti della Torre, il capitano Dario Ricci e il neo priore Massimo Bianchi. Si sta lavorando ancora nella Civetta che vede in scadenza il mandato del priore Andrea Bonacci, nel Valdimontone dove è arrivata al termine dell’incarico l’onorando Lucia Cresti, così come Antonio Carapelli della Tartuca (Castelvecchio è arrivato in fondo alle consultazioni) e Massimo Spessot (Onda). Commissioni a lavoro nella Giraffa per capitano e priore, il nuovo governatore dell’Oca arriverà nei primi mesi del 2024. Dunque ancora un grande lavoro il corso nelle Contrade.

Nell’Aquila si va al voto solo per il capitano. Marco Antonio Lorenzini, rimasto al timone per un decennio, ha fatto un passo indietro e la commissione porta ora il nome del mangino Duccio Carapelli (nella foto sotto), manager della grande distribuzione e appassionato di cavalli. Nei Quattro Cantoni si volta oggi dalle 16.30 a mezzanotte, domani dalle 9.30 alle 14. Veleggiano verso la conferma nel Drago sia il priore Luigi Sani che il capitano Jacopo Gotti, entrambi vittoriosi. Nella Contrada si respira un bel clima, complice anche il recente successo. Il rinnovo delle cariche per il 2024-2025 riguarda anche Sedia e consiglio direttivo della Società di Camporegio. Si vota nella Galleria dei Costumi in via del Paradiso n.21, oggi dalle 18 alle 21, domani dalle 10 alle 18. Una contrada viva che celebra nell’oratorio tutti i giorni fino al 23 dicembre, alle 19, la novena di Natale.

Novena che è tornata tradizione anche della Selva nella chiesa di San Sebastiano in Piazzetta della Selva, dalle 18.45 alle 19.30. Le serate sono aperte a tutta la cittadinanza. Anche in Vallepiatta un passaggio elettorale intenso che vede Benedetta Mocenni pronta al bis da priore, mentre alla guida dello staff Palio arriverà Andrea Causarano, medico sociale di Juventus e Roma in passato, per tanti anni alla Robur. Si va alle urne oggi dalle 16 alle 23 e domenica 17 dalle 10 alle 18.