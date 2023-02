Apre McDonald’s in viale Toselli e dà lavoro a 40 persone

Aperto da ieri il nuovo ristorante McDonald’s in via Toselli: nel nuovo locale lavorano 40 persone. Il ristorante è completo di corsia McDrive e anche di McCafé, luogo ideale per una colazione o una pausa. Il ristorante ha 110 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia. È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini con giochi interattivi. Il nuovo ristorante è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24 e da fine febbraio sarà attivo anche il servizio di McDelivery.