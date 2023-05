Apre l’Accademia Rcr "Qualità al primo posto"

Obiettivo qualità totale. E’ lo scopo della ‘Accademia Rcr’ che prenderà il via fra pochi giorni alla Rcr di Colle, coinvolgendo tutti i dipendenti della più grande cristalleria italiana nella conoscenza di tutti i settori aziendali. Basta lavorare a ‘compartimenti stagni’, dunque. "Attraverso l’Accademia, tutti i dipendenti Rcr avranno la possibilità di entrare nel dettaglio del processo produttivo e dei passaggi qualitativi che caratterizzano i nostri prodotti, tramite lezioni sia teoriche che pratiche tenute dal direttore tecnico – spiega l’ad Roberto Pierucci – Diffondere la cultura della qualità significa condividere uno stile virtuoso e creare un ponte verso il futuro". I corsi dell’Accademia saranno quattro. Il primo riguarderà la qualità dei prodotti Rcr intesa anche come sinonimo di bellezza made in Italy che si accosta con affidabilità, sostenibilità e sicurezza. "I controlli Rcr sono tra i più rigorosi – conclude Pierucci – Ogni prodotto è sottoposto a sette controlli di qualità, prima di essere messo in scatola".