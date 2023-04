Anna Ferretti "Il Pubblico non affidi ai privati il ruolo guida della città"

"Il Pubblico non affidi ai privati il ruolo guida della città". Non ha dubbi Anna Ferretti, candidata sindaco del centrosinistra, che critica le scelte fatte dall’attuale amministrazione sulla destinazione d’uso di importanti complessi del centro storico. "Immaginare oggi Siena 2030 vuol dire progettare lo sviluppo della città, organizzando anche le nuove funzioni dei grandi edifici in disuso del centro storico. Per questo il tema va affrontato analizzando ogni edificio nel suo contesto e le modifiche che il suo uso può generare nell’area circostante. L’attuale amministrazione ha invece spesso solo destinato a funzioni ricettive molti di questi complessi". E ancora: "Una città come Siena necessita sempre di un ragionamento complessivo – dice Ferretti – in particolare quando si vanno a fare scelte urbanistiche. Gli ultimi cinque anni di amministrazione di centrodestra hanno dato un segnale chiaro in questo senso, favorendo l’interesse singolo rispetto a quello collettivo". La candidata porta alcuni esempi: "Cito il complesso residenziale a Scacciapensieri trasformato in resort extra lusso per pensionati facoltosi. E’ sempre un valore di buona amministrazione questa scelta? Oppure significa declinare alle proprie responsabilità di governo, evitando la ricerca dei fondi con bandi regionali, nazionali ed europei soprattutto quando si ragiona di beni pubblici?".

E sulla vocazione universitaria della città: "Servono risposte in termini di residenze per studenti e servizi offerti. La trattativa privata, quando il bene è di rilevante interesse, lascia spazio a molte perplessità e dovrebbe avere controlli stringenti".

Il programma di Anna Ferretti parla invece della rigenerazione di Siena con progetti di sviluppo e recupero abitativo condivisi con cittadini, contrade, categorie economiche. "La rigenerazione mira non solo a una riqualificazione fisica, ma anche culturale, sociale, economica e ambientale. L’amministrazione riprenda il ruolo di indirizzo politico e amministrativo, ruolo che la giunta di centrodestra ha completamente disatteso".