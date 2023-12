Amministrazione e servizi digitali. Siena seconda in Italia

L’indice ’amministrazioni digitali’ del Rapporto annuale 2023 IcityRank - stilato da Forum Pa – vede Siena al secondo posto in Italia su 108 amministrazioni capoluogo, con punteggio di 82100. Al primo posto Cremona con 87, al terzo Firenze e Pistoia con 81. L’indice riunisce gli indicatori su servizi online, piattaforme abilitanti e accessibilità, misurando il livello raggiunto dai Comuni nell’applicazione delle innovazioni digitali alla fornitura di servizi amministrativi ai cittadini e alle imprese. "Si tratta – sottolinea l’assessore ai servizi informatici Giuseppe Giordano – di un riconoscimento per per i progetti messi in campo dalla direzione transizione digitale. Il percorso è ancora lungo, ma la strada intrapresa è quella giusta". L’attivazione dei servizi online ha ricevuto una forte spinta nel 2019, con la pandemia; e oggi una parte significativa del Pnrr è dedicata a questo ambito.