Altri soldi per il ponte di Bellavista. La Regione stanzia 800mila euro

Stanziati dalla giunta regionale 800mila euro per il ponte sulla Strada regionale 2 Cassia all’altezza di Bellavista a Poggibonsi. La notizia arriva ora che è in atto il conto alla rovescia verso la scadenza, il 12 febbraio prossimo, per la presentazione delle offerte nel quadro della gara di appalto dei lavori per la ricostruzione del viadotto. Bando pubblicato dalla Provincia di Siena nelle scorse settimane, a dicembre. Un progetto complessivo da circa dieci milioni di euro, affinché le frazioni di Bellavista e Staggia Senese, insieme con le altre località limitrofe, possano tornare a contare sul collegamento viario.

La somma di 800mila euro deriva da una recente delibera della giunta regionale attraverso la quale è previsto un notevole programma di interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Strumento che permette la pianificazione di vari investimenti, per complessivi 683 milioni, in ambito regionale da qui a cinque anni. "La Toscana si dimostra ancor più area investimenti, come volano pubblico alla crescita – ha spiegato il presidente della Regione, Eugenio Giani – e nella prima metà di febbraio il Fondo entrerà in vigore con un accordo firmato dal presidente della Regione e dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ringrazio per la collaborazione e la costruttiva verifica degli interventi il ministro Raffaele Fitto e l’interlocuzione con gli enti locali e il Consiglio regionale".

Novità, quindi, per la realizzazione dell’infrastruttura dopo la chiusura del vecchio ponte per ragioni di sicurezza: evento che rimanda al 25 settembre 2021, mentre la demolizione avvenne undici mesi più tardi, in previsione poi dell’annunciata costruzione ex novo del tracciato di collegamento a Bellavista.

Interviene sul tema dello stanziamento il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti: "La Giunta regionale, che con impegno ha lavorato con il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli, che ringraziamo, ha approvato la delibera con la proposta di questi fondamentali investimenti parte del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il nostro territorio. Tangibile conferma – conclude il parlamentare di FdI – che l’attenzione prioritaria alle necessità dei cittadini sia il motore che muove, velocemente e senza stop, il governo guidato da Giorgia Meloni".

Paolo Bartalini