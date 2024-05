Allegoria Buongoverno. Dal 1° giugno visite all’interno del cantiere

Dal 1° giugno visite guidate al ciclo di affreschi ’Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo’ di Ambrogio Lorenzetti, a Palazzo Pubblico, all’interno del cantiere di restauro e rivolte a un numero limitato di visitatori. Sono previsti sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica. Le visite guidate saranno in lingua italiana ad eccezione di quelle delle 10.30, delle 11.15 e delle 12 di ogni lunedì mattina, che saranno in lingua inglese. Ogni turno di visita sarà per un massimo di 9 persone ed avrà una durata di trenta minuti circa; si svolgerà con l’accompagnamento di una guida turistica, compresa nel biglietto unico di 15 euro.