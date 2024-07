Alle Fonti di Pescaia ’Il poeta e la principessa’ e ’Cara Anna Magnani’

Stasera e domani due nuovi appuntamenti di ’Sboccia l’estate’, rassegna dei Teatri di Siena. Oggi alle 21.15 alle Fonti di Pescaia lo spettacolo ’Il poeta e la principessa’, proposto da Aresteatro, di e con Silvia Priscilla Bruni e Francesco Burroni, con la partecipazione del cantastorie Mauro Chechi: viaggio nella Siena del Settecento, in parte narrato e in parte improvvisato in versi, con la principessa Violante di Baviera, il poeta estemporaneo Bernardo Perfetti e un cantastorie della Maremma. Domani sera Caterina Costantini porterà in scena ’Cara Anna Magnani’.