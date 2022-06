Allarme siccità Razionalizzati i consumi idrici

Tempo di siccità: è necessario ottimizzare i consumi di acqua. Così i Comuni iniziano a organizzarsi. Pubblicata dal Comune di Poggibonsi l’ordinanza per razionalizzare e contenere il consumo dell’acqua potabile. L’ordinanza raccoglie la richiesta dall’Autorità Idrica della Toscana con l’obiettivo di contenere tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto. E’ vietato utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. L’ordinanza è in vigore da ieri e avrà validità fino al 30 settembre. Chiunque violi il provvedimento è sottoposto a sanzione amministrativa. L’ordinanza è pubblicata all’Albo e sul sito del Comune al link: https:www.comune.poggibonsi.si.itprimo-pianoprimo-piano$43233---128688--ordinanza-del-sindaco---razionalizzazione-del-consumo-di-acqua-potabile-e-divieto-di-uso-improprio. Fabrizio Calabrese