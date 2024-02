Albo e corse di addestramento oggi in giunta

Oggi dovrebbe essere il giorno dell’approvazione dell’Albo 2024 in giunta. Si saprà dunque se le ragioni addotte da capitani e Associazione dei proprietari per mitigare le punizioni ai mezzosangue che non vengono presentati alla fine per il Palio, una volta concluso il Protocollo equino, saranno mitigate. Difficile, questa la sensazione, che si passi un colpo di spugna per evitare forfait a catena come per Provenzano 2022 ma un alleggerimento non è escluso. Si conoscerà poi oggi il calendario definitivo dei galoppi e delle corse a Mociano e Monticiano che era già stato declinato ai capitani nella riunione del 18 gennaio scorso. Vedremo se davvero s’inizierà a Mociano il 19 marzo – in tal caso le previsite di ammissione potrebbero essere una decina di giorni prima –, tornando qui il 26 marzo, il 16 aprile, il 7 maggio, il 28 maggio e il 4 giugno, quando cala di solito il sipario sul Protocollo. Un poker le corse a Monticiano che, sempre se nulla cambierà, potrebbero svolgersi il 2 aprile, il 13 aprile, il 30 aprile e il 14 maggio. Quanto al via alle iscrizioni per i mezzosangue avverrà, in caso di approvazione del Protocollo, in tempi molto stretti per dare almeno un mese di tempo a fantini e proprietari di sbrigare le procedure telematiche necessarie.

La.Valde.