Aggredisce e spinge l’arbitro a terra: scatta la maxi-squalifica

Siena, 26 gennaio 2024 – Quattro anni di squalifica per aver aggredito l’arbitro. E’ la sanzione comminata nei confronti del calciatore Mohamed Chaib Bilal del Forte Belverde, società senese di San Casciano dei Bagni che partecipa al campionato dilettanti di calcio di Prima categoria.

La Federcalcio toscana lo ha fermato fino al 25 gennaio 2028. Il fatto è avvenuto al termine del primo tempo della partita Acquaviva-Forte Belverde, sospesa poi al 45' dal direttore di gara quando la formazione locale era in vantaggio con il punteggio di 2 a 1. Mohamed Chaib Bilal , espulso per condotta violenta nei confronti dell'arbitro, è detto nella motivazione, “lo spingeva alle spalle e successivamente lo spingeva ancora con la mano aperta facendolo cadere” a terra, “accompagnando tale condotta con plurime e distinte frasi di contegno irriguardoso ed offensivo”.

Il direttore di gara era poi costretto a ricorrere alle cure sanitarie del pronto soccorso degli ospedali riuniti Val di Chiana di Montepulciano. Il giudice sportivo ha inoltre squalificato al Forte Belverde per cinque giornate il capitano Guido Mercanti e per quattro Valerio Liurni, entrambi, tra l'altro, per frasi irriguardose verso l'arbitro e fino al 18 febbraio prossimo l'allenatore Fabrizio Bianchi. Alla società Forte Belverde è stata inflitta anche la punizione sportiva della sconfitta per 3-0.