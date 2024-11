AdF, 2 milioni di euro per l’area di Sovicille

Ammontano a 2 milioni di euro gli investimenti strategici targati Pnrr pianificati da Acquedotto del Fiora per il futuro di Sovicille e del suo territorio, interventi che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation Eu. Sono quelli che interessano la rete idrica del territorio di Sovicille, progettati da AdF in accordo con l’amministrazione comunale, suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi reti e modelli, ricerca e riparazione perdite, noise logger e strumenti di ricerca perdite, bonifiche e sostituzione contatori. Un masterplan Pnrr che si inserisce nell’impegno per il territorio di Sovicille, che ha visto nel triennio 2022–2024 investimenti di AdF per 4 milioni di euro. "Sono molti gli interventi che AdF ha messo a terra negli ultimi anni, anche ricorrendo al Pnrr – sottolinea il sindaco Giuseppe Gugliotti –. Si tratta di investimenti nell’ammodernamento e nell’efficientamento della rete che stanno portando ad una significativa riduzione delle perdite, ma anche di progettazione e interventi su fognatura e depurazione, in particolare nelle zone sprovviste". "Con questo masterplan prosegue l’impegno di AdF a favore della comunità e del territorio di Sovicille – illustra il presidente di AdF Roberto Renai –. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro. Ringrazio il sindaco Gugliotti e l’amministrazione comunale per la proficua sinergia".

"AdF ha colto le opportunità del Pnrr per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, confermando l’impegno sostenuto in questi anni per Sovicille", conclude l’ad Piero Ferrari.