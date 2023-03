Accoglienza studenti In venti dalla Francia

Famiglie di Poggibonsi attive in questi giorni nell’accoglienza di alunni d’Oltralpe. Un lavoro di squadra su scala internazionale che dà frutto, grazie all’impegno dei Comprensivi 1 e 2 di Poggibonsi. Venti alunni locali hanno dato il benvenuto ad altrettanti coetanei del Collège du Lazaro di Marcq-en-Baroeul, nel Dipartimento del Nord. È avvenuto alla media Leonardo Da Vinci di Poggibonsi, alla presenza delle dirigenti scolastiche dei due Istituti, Maresa Magini e Annarita Magini e della docente di francese Federica Meuzzi. Canzoni e doni hanno caratterizzato la mattinata che ha aperto la speciale settimana di studio con il coinvolgimento di due realtà scolastiche e delle famiglie degli alunni direttamente interessati al progetto. Una significativa occasione di contatto all’insegna della conoscenza della lingua, della cultura, della crescita personale, in virtù anche dell’approfondimento di tanti aspetti relativi per esempio alla quotidianità. Fino a venerdì prossimo le lezioni in aula e la partecipazione a momenti collettivi dedicati all’istruzione con i viaggi in calendario a Firenze, a Siena e a Pisa. Oggi intanto è in programma il ricevimento delle delegazioni in Palazzo comunale – la città di Marcq-en-Baroeul è infatti da tempo gemellata con Poggibonsi – e successivamente è previsto un tour, circostanza senza dubbio da apprezzare, all’interno dell’Archeodromo. Gli allievi delle scuole medie poggibonsesi, Marmocchi e Leonardo Da Vinci, ricambieranno poi tra poco più di un mese la visita ai corrispondenti transalpini: appuntamento dal 9 al 13 maggio.

Paolo Bartalini