A Torrita l’idolo viola Frey. Serata speciale e cena

Un calciatore che ha fatto sognare è in arrivo a Torrita. Lui è Sebastian Frey, il portiere francese protagonista di indimenticabili stagioni in serie A diventando idolo dei sostenitori della Fiorentina. L’iniziativa del Viola Club locale si svolge il primo febbraio: alle 18.30 alla "sala Convento", nella parte alta del paese, quello che è stato uno dei più forti portieri della sua generazione presenta con l’altro autore, il giornalista Federico Calabrese, "Istinto Puro", il libro che ne ripercorre vita e carriera. Dopo la presentazione, Frey sarà alla cena del Viola Club, realtà che ha già ospitato nomi come Riganò, Di Chiara e Malusci. Cresce l’attesa tra i tanti tifosi viola della zona per conoscere un calciatore fondamentale in stagioni magiche dove la Fiorentina stupì in Italia e in Europa. Frey, che ha avuto anche l’onore di essere il capitano della Viola, in Italia ha vestito pure le maglie di Inter, Verona, Parma, Genoa e della nazionale francese. Ha un legame speciale con il territorio senese: il figlio Daniel, anche lui calciatore, è nella rosa della Pianese.

Luca Stefanucci