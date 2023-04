A tavola in settantacinque

Tutti insieme, a tavola per ‘Pasquetta’.

E’ stata la parola d’ordine di 75 giovani amici e amiche di Sangi e dintorni. Ritrovo a mezzo giorno in punto alla chiesa sulla collina di Cedda ai piedi del Chianti senese nella tradizionale giornata ‘fuori porta’ di nome e di fatto.

A tavola con l’arrosto girato a fuoco lento per quattro ore di seguito come ai vecchi tempi. All’ora canonica eccoli a tavola (nella foto) con allegria e appetito con nel menù 30 kg di ciccia fra maiale, pollo e vitello, preparati e infilzati nei quattro ‘stidioni’ dagli esperti arrostai Francesco e Filippo con la supervisione di ‘Stefano’ il ‘padrone’ di casa e direttore di sala. Tutto al suo posto.

Si è consumato così il tradizionale lunedì dell’Angelo alla ‘diavola’ con il gruppo dei 75 delle torri e della Valdelsa che si sono ritrovati, per la prima volta, per passare la festa del lunedì dell’Angelo sulla collina di Cedda in mezzo agli olivi e la campagna in allegria e dei ricordi in una giornata diversa dal solito. Bravi e davvero da applausi.

Romano Francardelli