A fuoco 5 cassonetti. Gatto incastrato nel motore: salvato

Cinque cassonetti sono andati a fuoco la notte più lunga dell’anno. Difficile stabilire se qualcuno si è divertito a gettarci dentro oggetti pirotecnici oppure si è trattato della ’solita’ brace del camino. L’ipotesi più accreditata è forse la prima: gli episodi che hanno impegnato i pompieri si sono verificati infatti da mezzanotte e quaranta fino alle 1.30. Dunque nel ’bollore’ dell’esplosione di petardi e fuochi di artificio. Ben due sono bruciati in via Aldobrandino, zona Acquacalda. Ma è successo anche a Poggibonsi e Monteroni, per esempio.

I vigili del fuoco, ieri mattina, sono stati invece impegnati anche per un altro singolare salvataggio. Quello di un gattino che a Castelnuovo Berardenga era finito all’interno del motore di una macchina. Non apparteneva al proprietario dell’animale ma ad un suo un conoscente. Non riusciva più ad uscire, miagolava. I pompieri, con non poca difficoltà, sono riusciti a prenderlo senza problemi dopo aver smontato un carter. Era impaurito ma stava bene.

Altre chiamate nel corso della notte, in Valdichiana per esempio, hanno riguardato tensioni di coppia e anche fra ex che comunque si sono concluse senza problemi.

La.Valde.