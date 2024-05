’A come Arabia’, il diario di Simone sbarca a Torino

"L’idea è nata dalla visione dei telegiornali con mio figlio. Ogni volta che mostravano un conflitto in Medio Oriente, gli dicevo che ero stato in quel luogo. Quando, perché, gli amici che avevo ancora laggiù, cosa si mangia, i siti archeologici, i nomi degli scrittori e dei musicisti. Mi sono accorto che quei Paesi li avevo visti tutti. In alcuni mi ero fermato per poche ore. In altre ci avevo vissuto, lavorato e studiato". A parlare del suo libro è Rosario Simone. Pugliese di nascita, "senese di adozione da tre decenni". Rosario è stato invitato domani (ore 17,20) al Salone del Libro di Torino (Padiglione 3) a presentare il suo ultimo libro ’A come Arabia - dizionario geo sentimentale del Mondo Arabo’. "Mi sono laureato nell’85 in Lingua e Letteratura Araba, ma già dal 1980 ho cominciato a viaggiare dalla Mauritania al Libano, dall’Iraq al Sudan - spiega Rosario -. I dizionari e le enciclopedie fanno bene il loro mestiere, io ho voluto raccontare la mia esperienza e un modo di viaggiare di fortuna che non esiste più. Descrivo 40 fra città, villaggi, oasi e siti culturali e ogni racconto si conclude con la tragica realtà in cui si trovano molti di questi luoghi".